Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı

Patnos AK Parti ilçe Başkanı Tekin Dinç, ülkenin ve milletin huzurunu bozmaya yönelik saldırıyı kınadığını söyledi. Dinç, olayın saat 02.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Atatürk Mahallesi Zeki Çelik Caddesi üzerinde bulunan AK Parti ilçe binamıza saldırı hazırlığında bulunan şahıslar, molotof kokteyli ve buna bezer suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kahraman emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Allah hainlere fırsat vermesin inşallah" dedi. 4 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

EMNİYET: 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Ağrı Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Patnos ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan AK Parti binası önünde saat 02.10 sıralarında şüpheli 3 şahıs görülmüş, şüpheli şahıslardan 1 şahıs kovalamaca sonucu yakalanmış, olaya müteakip yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirmeye çalışan 2 şüpheli şahıs ve olayı azmettiren yardım ve yataklıkta bulunan şüpheli 3 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olay yerinde yapılan çalışmalarda, 3 adet yanmaya hazır molotof kokteyli, 1 pense, 1 levye ve bir adet şüpheli şahısların yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, AK Parti İlçe binasına herhangi bir şekilde zarar verilmesi ekiplerimizce önlenmiş olup gözaltında bulunan 6 şüpheli şahsın tahkikat işlemleri devam etmektedir.”

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