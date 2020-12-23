Patlayıcı ile define arayan şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada bir kişinin patlayıcı kullanarak define aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptığı araştırmada şüphelinin E.D. olduğunu tespit etti.



Şüpheliyi takibe alan ekipler, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 31 sikke, çeşitli dönemlere ait 38 obje, define aramada kullanılan metal ve altın çubuklar ile patlayıcı yapımında kullanılan 313 gram barut, 2 kilo 100 gram amonyum nitrat ele geçirildi.



Polisler tarafından gözaltına alınan E.D.'nin, emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtilirken, tarihi eserlerin de Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.