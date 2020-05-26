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DHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

Patlak lastikle kilometrelerce kaçtı!

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Fatih Haliç yakınlarında sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetleme yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ara sokaklarda polis otosuna çarptı, lastiği patladı, jant üzerinde kilometrelerce kaçtı. Sürücü ile araçtaki 2 kişi, polisin nefes kesen kovalamacası sonrası D-100 karayolu Bahçelievler mevkiinde yakalandı.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Haliç yakınlarında bir AVM önünde denetim yapan polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi.

Patlak lastikle kilometrelerce kaçtı

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla polis ekiplerinden kaçtı. İçinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil Bahçelievler'de ara sokaklarda kaçmaya çalıştığı sırada ekip otosuna çarptı.

Patlak lastikle kilometrelerce kaçtı

Hasar alan ve ardından lastiği patlayan otomobil, D-100 karayoluna çıkarak kaçışını sürdürdü.

Patlak lastikle kilometrelerce kaçtı

Güngören, Bahçelievler, Bakırköy emniyetine bağlı çok sayıda polis ekibi otomobili kovalayarak, otomobilin kaçabileceği olası kaçış noktalarını kapattı.

Patlak lastikle kilometrelerce kaçtı

Lastiği tamamen parçalanan ve sol ön jantı üzerinde kilometrelerce kaçan otomobil, nefes kesen bir kovalamaca sonucu Bahçelievler D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde durduruldu.

Patlak lastikle kilometrelerce kaçtı

Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Patlak lastikle kilometrelerce kaçtı

Olay nedeniyle bir süre trafik yan yolda durdu.

Durdurulan otomobil ile kazaya karışan polis otosu da çekiciye yüklenerek götürüldü.

 

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