Patenli Berat’ın kahreden ölümü

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Hemen arkadan gelen 07 AYH 995 plakalı otomobilin sürücüsü manevra yapmaya fırsat bulamadan Berat’ı ezdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Berat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Berat’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ortaokul son sınıf öğrencisi Berat Bayram’ın acı haberiyle yıkılan babası Sefa ile annesi Kıymet Bayram, dün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu önünü gitti. Cenaze alındığı sırada anne Kıymet Bayram gözyaşlarına boğulurken, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Talihsiz Berat’ın cenazesi Kepez ilçesi Fatih Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.