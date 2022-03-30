Patencinin tehlikeli yolculuğu yerde bitti

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Olay, Eminönü Kenndy Caddesi'nde saat 08.10 sıralarında meydana geldi. Bir paten sürücüsü akan trafikte seyir halindeki taksinin bagajına tutunarak ilerledi. Paten sürücüsü bir süre taksiye tutunarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğunu ellerini bırakarak bitirmek istediğinde ise dengesini kaybederek yola düştü. Patenli sürücü, düşmenin etkisiyle elindeki eşyalarla birlikte metrelerce yolda sürüklendi.

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücünün cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.