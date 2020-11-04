'Pastırma yazı'nın yaşandığı Marmaris'te güneşlenip, denize girdiler

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te pastırma yazı yaşanıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde soğuk hava şartları etkili olurken, Marmaris'te sahillerde yaz aylarını aratmayan görüntülere sahne oluyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 21 derece gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 14 ve nem yüzde 56 olarak ölçüldü. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu, yazlık kıyafetlerle yürüyüş ve bisiklet sporu yapanlar ile doldu. Denize girenler görülürken, çocuklarıyla birlikte geldikleri plajda portatif sandalyelerinde oturarak güneşli hava ve eşsiz manzaranın keyfini çıkaranlarda oldu.



Bazı turistler şezlonglarına uzanarak kasım ayı güneşinde bronzlaşmaya çalışırken bazısı da kitap okuyarak, dinlenmeyi tercih etti.



Sahil yolu boyunca aralıklarla uzanan çay bahçeleri de doldu. Çocuklar parklarda oynarken, yetişkinler ise manzaraya karşı çaylarını yudumladı.



Saman İskelesi'nde tişörtünü çıkartarak bankta güneşlenen Kamuran Sever (67), "Kemik erimesi olduğu için D vitamini alabilmek için güneşleniyorum. Marmaris'in iklimi yıl sonuna kadar yaz gibi. Ben de bu güzelliğini tadını çıkartıyorum" dedi.



30 yıldır Marmaris'te ailesiyle yaşayan İngiliz George Baker (73) de, "Marmaris ve Türkiye çok güzel. Artık bir turist değil, Marmarisliyim. Bu aylarda güneş çıktığında güzel havanın tadını ailemle birlikte sahilde içeceğimi yudumlayıp, eşsiz deniz manzarası eşliğinde keyfini çıkartıyorum" diye konuştu.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hafta sonuna kadar gündüz 21- 24 derece arası ve gün batımı sonrası 13-17 derece arası sıcaklıklar olacaktır. Pastırma yazı dediğimiz bu aylarda gündüz sıcak ve hafif esintili geçmektedir" dedi.