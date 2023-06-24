Pastanedeki böreği beğenmeyince 8 kişi tarafından darbedildi... Pompalı tüfekle dehşet saçtı

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dün pompalı tüfekle hareketli dakikalar yaşatan Nuri T., daha önceden girdiği işletmede yediği böreği beğenmediğini işletme görevlisine söyledi. Ardından çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine olaya mekanda bulunan diğer 7 kişi daha katıldı. Tartışmanın yerini arbedeye bırakması üzerine 8 kişi Nuri T.'yi kapının önüne çıkartarak darbetti. Nuri T., çevredekilerin yardımı ile canını zor kurtardı. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından kendisinin darbedildiğini ve bu konunun kendisine saldıranlar tarafından yayıldığını duyan Nuri T., pompalı tüfekle sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Ardından darbedildiği dükkânın önüne giden Nuri T. dükkana doğru birkaç kez ateş etti.

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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hareketli dakikaların yaşandığı o anlarda ekiplerin ve babasının uzun süren çabası üzerine Nuri T., elindeki silahı teslim etti. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Nuri T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BANA DA SİLAH DOĞRULTTU”

Arkadaşı olan saldırgan için polislere "Ben kefilim, iyi çocuk" diye sözler sarf eden Mehmet Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

“Perşembe günü Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, beni zan altında tuttular. Suçluyu ben savunuyormuş ve destekliyormuşum gibi lanse ettiler. Nuri arkadaşımız emlakçılık ile uğraşıyor. Ben de olayın olduğu pastanede servis şoförlüğü yapıyordum. Bu olaylardan işimden kovuldum. Börek beğenmediğinden dolayı bu arkadaşı pastane çalışanı ile tartışıyor. Ardından çalışanlar bu arkadaşı darbediyorlar. Darbettikten sonra çevrede konu ile ilgili konuşuyorlar ve arkadaş da sinirleniyor. Benim serviste olduğum vakitte silah ile gelip, bu iş yerine doğru 7 el ateş ederek, çevreyi rahatsız etti. Bundan benim haberim yoktu. Bana da silah doğrultu ve ben bu olaydan alakam yok diye ona söyledim. Nuri ise bana 'beni darbettiler, onları vurmaya geldim' Şuuru da yerinde olmadığını gördüm. Babası ile birlikte silahı bırakmasında yardımcı olduk. Yaptığı şeyi doğru bulmuyorum.”