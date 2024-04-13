Partiler detay, esas olan milletin iyiliği

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Yakınlarıyla bayramlaşıp sohbet eden İmamoğlu, “Benim kapım her başkana açık. Kimsenin partisi benim için bir sınır değil, onu söyleyeyim. Trabzon’dan hangi belediye başkanı gelip kapımızı çalarsa, elimizde hangi güç-kuvvet varsa, hepsi için kullanmaya hazır bir hemşehrileriyim. Biz, insanları partisinden dolayı ayırt edenlerden olmadık, olmayız. İnsanımıza; canım hemşehrim, dostum, vatandaşım gözüyle bakarım. Dolayısıyla, umarım o akıl sona erer. Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir” dedi.