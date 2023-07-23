Parti binasında bıçaklı saldırı

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Hastaneye kaldırılan Pişgin hayatını kaybederken, il başkanı Demir’in ise tedavisi sürüyor. Olay sonrası saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin adli tahkikat devam etmektedir açıklamasında bulunurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından taziye paylaşımında bulundu.