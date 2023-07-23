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Parti binasında bıçaklı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#HÜDA PAR#Adana#Saldırı
Parti binasında bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 07:00

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında il başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, dün saat 17.00 sıralarında A.S. (72) isimli kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

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Hastaneye kaldırılan Pişgin hayatını kaybederken, il başkanı Demir’in ise tedavisi sürüyor. Olay sonrası saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin adli tahkikat devam etmektedir açıklamasında bulunurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından taziye paylaşımında bulundu. 

 

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#HÜDA PAR#Adana#Saldırı