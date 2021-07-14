Parsel sorgu ekranı: TKGM parsel sorgulama 2021

TKGM parsel sorgulama ekranı, gayrimenkul alım satım esnasında öne çıkıyor. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-Devlet projelerinden bir tanesidir. Projenin temel amacı, Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, böylece gerek özel gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlanmasıdır.

TAKBİS projesiyle; ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ve Arazi Bilgi Sistemi (LIS) mantığı çerçevesinde analiz edilerek, problemlerin belirlenmesi, çözüm yollarının bulunması, kamu kurum ve kuruluşlara arazi bilgi sisteminde doğru, güvenilir ve güncel bilgileri sunulması hedeflenir.

TAPU PARSEL SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Tapu Kadastro Parsel Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (TKGM) Parsel Sorgulama Uygulaması üzerinden adres bilgisi ve ada, parsel numarasına ilişkin detaylı sorgulama yapılabilir.

Hizmete giriş yaptıktan sonra ilk adımda, karşınıza TAKBİS kullanım koşulları ekranı açılır. Bu adımda hizmet koşullarını kabul etmeniz gerekir. Kullanım koşullarının kabul edilmemesi halinde; sistem sorgulama işlemlerinin yapılamasına izin vermez.

Hizmet şartlarını kabul ettikten sonra karşınıza çıkan harita üzerinden istediğiniz yeri seçip taşınmazın adres bilgileri ve ada, parsel numarası ile takibini yapabilirsiniz.

İl, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel bilgilerinin girilmesi sonucunda parselin uydu fotoğrafı ile çakışık görüntüsü ekrana yansır.

TAKBİS üzerinden parsel sorgulama işlemi yapmak için TIKLAYINIZ.

e-Devlet Üzerinden Parsel Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Tapu ve Kadastro müdürlüklerinde bulunan taşınmazlara ilişkin teknik verilerin tapu bilgileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla vatandaşlara sunulduğu sisteme e-Devlet kapısı üzerinden de ulaşılabilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Tapu Bilgileri Sorgulama” sayfasından taşınmaz listesi, taşınmaz detay bilgileri, şerh, beyan, rehin ve irtifak bilgileri görüntülenebilir.

İlgili e-Devlet hizmet sayfasının açılmasının ardından, kimlik doğrulama adımlarının geçilmesi gerekir. Kimlik doğrulama adımlarında e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası bilgileri eklenmelidir. Eğer e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız; en yakın PTT’ye giderek e-Devlet şifrenizi talep edebilirsiniz.

Eğer herhangi bir tapu kaydınız yok ise; “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemine geçmiş Tapu Sicil Müdürlüklerine ait kayıtlarda; T.C. Kimlik numaranız ile eşleşen herhangi bir kayıt bulunamamıştır." uyarısı çıkacaktır.

e-Devlet üzerinde sorgulama yaptığınızda size ait olmayan tapu bilgisi varsa; en yakın Tapu Müdürlüğüne gitmeniz gerekir. Yanlışlık varsa düzeltme işlemi yapılır.

e-Devlet kapısı üzerinden parsel bilgilerine erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.

TAKBİS Aracılığıyla Veri Paylaşımı Yapılan Kurumlar Hangileridir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SOYBİS)

Adalet Bakanlığı (UYAP)

Maliye Bakanlığı

Mali Suçları Araştırma Kurum

Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP)

Milli Emlak Genel Müdürlüğü.

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

Milli Savunma Bakanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

Belediyeler

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