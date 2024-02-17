Parmaklıkların arkasından da örgüt propagandasına devam ediyor... Adnan Oktar’ın cezaevi talimatları

Haberin Devamı

ADNAN Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin iddianameden Oktar’ın cezaevinden gönderdiği talimatlar da çıktı. Adnan Oktar’ın avukatları aracılığıyla örgüt üyelerine ilettiği talimatlarda, örgütün propaganda faaliyetlerine yön verdiği görülüyor.

‘CEMAATİN ÜÇTE BİRİ BİLE ÇIKSA...’

Adnan Oktar hukukçulardan kendisini değil diğer örgüt üyelerini dışarı çıkartmalarını isteyerek, “Hukukçu gözüyle bakmayı bırakın. Cemaatin 3’te 1’i bile çıksa akıl almaz bir güç anlamına gelir. Beni çıkartmak için uğraşmayın. Dışarıda da olsam aynı şeyleri yaparım. İnternet paylaşımları önemli” diyerek talimat vermiş. Raporda yer alan bir başka mail’de ise Adnan Oktar’dan şikâyetçi olanların kandırıldıkları yönünde internetten yayın yapılması isteniyor. Elektronik postanın içeriğinde 21 kişiye ait belgeler bulunuyor. Örgüt bu talimat üzerine içerik hazırlayarak şikâyetçilerin kandırıldığı yönünde yoğun paylaşımlar yapıyor.

Haberin Devamı

İnceleme raporunda 2341 numarası verilen elektronik postada ise Adnan Oktar’ın verdiği, “Çok önemli. Hiçbir konuyu hiçbir zaman benim notum olarak iletmeyin” talimatı var. Adnan Oktar bu yolla örgütü içeriden yönetmeye devam ettiğinin anlaşılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Bir başka Adnan Oktar notunda ise sosyal medya üzerinden mehdilik hususunda gündem yapılması isteniyor. Bu notun ardından örgüt üyeleri yoğun biçimde mehdilikle ilgili paylaşımlar yapıyor.

‘BEN YORULDUM HAYATI MUTLUYUM DİYE DEĞİŞTİRİN’

Adnan Oktar’ın verdiği en ilginç talimat ise şarkı ve şiirlerin sözlerinin değiştirilmesi yönünde. Adnan Oktar örgüt üyelerine moral olması için “Ben yoruldum hayat” şarkısının sözlerinin “Ben sevindim hayat” veya “Ben mutluyum hayat” diye değiştirilmesini, tüm şarkı ve şiirlerin gözden geçirilerek uygun hale getirilmesini istiyor. Ayrıca kendi fotoğraflarının grafik tablo gibi yapılarak milyonlarca kişiye ulaştırılması talimatını veriyor.

HAYVANLARININ İSİMLERİNİ BİLE SORUYORLAR

- İddianamede, örgüt davasından aranırken teslim olan ve etkin pişmanlıktan faydalanmak için itirafçı olan Fatih Kılıç’ın ifadeleri de yer aldı. Örgütün halen ve mutlak tek liderinin Adnan Oktar olduğunu anlatan Fatih Kılıç, “Halen herkes her konuyu, kendi savunmalarını, verecekleri dilekçeleri, kiminle hangi evde kalacaklarını, aileleriyle görüşüp görüşmeyeceklerini, alacakları maaşı, hatta evlerinde besledikleri kedi ve köpeklere verecekleri isimleri bile Adnan Oktar’a soruyor ve ondan onay almadan hareket etmiyor” dedi.