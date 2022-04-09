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Parmak izi bulunamadı

#Gülcemal Coşar#İstanbul#Parmak İzi
Parmak izi bulunamadı

İstanbul Bağcılar’da 25 Nisan 2021’de anaokulu öğretmeni G.A.’nın (34), bileziklerini almak için komşusu Gülcemal Coşar’ı (71) boğmaya çalıştıktan sonra yakarak öldürdüğü iddia edilmişti.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanan G.A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada, mahkeme başkanı olay yerinde yapılan detaylı incelemenin sonuçlarını okudu. Coşar’ın evinde G.A.’nın parmak izine rastlanılmadığı ortaya çıktı.

‘DAMATLA ADIM ÇIKMIŞTI’

Duruşmada savunma yapan G.A., “Dilek Kurt’un (Gülcemal Coşar’ın kızı) eşi Mehmet’le benim adım çıktı. Dilek bundan sonra her gördüğünde bana hakaret etmeye başladı. 20 yıldır o apartmanda oturuyorum ve kimsenin evine gitmediğimi herkes bilir. Sadece Gülcemal Hanım’ın faturalarını götürürdüm. Olay günü annemle birlikte evdeydim. Bağırışmalar oldu. 10 dakika sonra polisler evimize geldi. Bana gün içinde ne yaptığımı sordular. Saat 15.00 gibi ekmek almaya gitmiştim. Bu suçu ben işlemedim, psikolojik bir sorunum da yoktur” dedi.

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Parmak izi bulunamadı

‘ANNEM ONUN İSMİNİ VERDİ’

Gülcemal Coşar’ın oğlu İbrahim Coşar da söz alarak, “Eve girdiğimde annem salonda yerde yatar vaziyetteydi. Feryat ediyordu. Bütün komşular gelmişti. Bir tek sanığın ailesi gelmedi. ‘Anne ne oldu sana?’ diye sordum ‘Yaktılar beni’ dedi. ‘Anne kim yaptı, neden yaptılar sana bunu?’ dedim. ‘G.A. yaptı’ dedi. ‘Anne G.A. niye yapsın sana bunu?’ diye sordum. Kollarını kaldırarak bileziklerini aldığını ve tülbentle kendisini boğmaya çalıştığını anlattı” diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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#Gülcemal Coşar#İstanbul#Parmak İzi

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