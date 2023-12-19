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Parlamentoya ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Macaristan
Parlamentoya ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ın eşi Istvan Atilla Veres ile Budapeşte’nin simge binalarından Macaristan Parlamentosu’nu ziyaret etti. 

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Neo-gotik tarzda tasarlanan binayı ziyaret eden Emine Erdoğan, 691 odası, 96 metre yüksekliğe ulaşan 20 kilometre uzunluğundaki merdivenleri ile Avrupa’nın ikinci büyük parlamento binası olma özelliği taşıyan yapıyla ilgili bilgi aldı. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’nün girişimiyle 2024’ün Türk-Macar Kültür Yılı olarak kutlanacak olması dolayısıyla Macaristan Parlamentosu’nda kullanılmak üzere hazırlanan Türkçe sesli rehber hizmeti, Emine Erdoğan tarafından kullanıma sunuldu. Daha sonra Budapeşte’deki Yunus Emre Enstitüsü binasına geçen Emine Erdoğan ‘Türkiye’den Macaristan’a Motiflerin Dili Sergisi’ni gezdi. Erdoğan, Türk ve Macar kültürlerine ait el sanatlarının ve motiflerin yer aldığı sergideki eserleri inceledi. Ziyaretin ardından Macar Şef İbolya Szöcs’ün, Emine Erdoğan’ın ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabından tariflerle hazırladığı tatlılar ikram edildi. 

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Macaristan

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