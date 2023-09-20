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Parktan kovulmak istenince 'Ben insan değil miyim?' diyerek ağladı

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#ANTALYA#Polis#Park
Parktan kovulmak istenince Ben insan değil miyim diyerek ağladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 14:21

Antalya'da, parkta otururken temizlik görevlisinin 'Git buradan' dediği öne sürülen Seyid A., kendini salıncağa bağladı. Seyid A., uzun uğraşlarla ikna edilip sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2825 Sokak'ta meydana geldi. Çocuk parkında üst kısmı çıplak birinin kendini salıncağa bağladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"BEN İNSAN DEĞİL MİYİM?"

Seyid A., polisi görünce, "Ben insan değil miyim?" diyerek gözyaşı döktü. Polisin ne olduğunu anlatmasını istediği Seyid A., parkta otururken temizlik yapan belediye personelinin kendisini süpürgeyle ittirip, 'Git buradan' dediğini öne sürdü.

Parktan kovulmak istenince Ben insan değil miyim diyerek ağladı

Bu sebeple kendisini kötü hissettiğini belirten Seyid A., sağlık ekibinin yardımını ise istemedi. Uzun süre parktan ayrılmamak için direnen Seyid A., sakinleştirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

 

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#ANTALYA#Polis#Park

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