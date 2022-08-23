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Parkta dövülerek öldürülmüştü! Görüntüsü ortaya çıktı

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#Eskişehir#Hüseyin Koç#Cinayet
Parkta dövülerek öldürülmüştü Görüntüsü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 17:16

Eskişehir'de Hüseyin Koç'un (44) husumetlilerince parkta dövüldükten sonra 2'si tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanmıştı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’ndeki parkta, 17 Ağustos'ta Hüseyin Koç, aralarında husumet olduğu belirtilen Birdal E. (41), Hüseyin C. (34), Adnan E. (35) ve Serdar E. (42) ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Koç, Adnan E. ile Birdal E. tarafından dakikalarda dövüldükten sonra bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdığı Hüseyin Koç, kurtarılamadı.

Parkta dövülerek öldürülmüştü Görüntüsü ortaya çıktı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Birdal E., Hüseyin C., Adnan E. ve Serdar E.'yi tespit etti. Kaçan şüphelilere, arkadaşları Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E.’nin (44) yardım ettiği belirlendi.

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Parkta dövülerek öldürülmüştü Görüntüsü ortaya çıktı

Polis ekiplerince yakalanan 7 kişi, sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Adnan E. ile Birdal E., ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı; diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Parkta dövülerek öldürülmüştü Görüntüsü ortaya çıktı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, parktaki kavga ve Hüseyin Koç’un dakikalarca dövüldüğü anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koç’un şüpheliler tarafından dakikalarda tekme tokat dövüldüğü görüldü. 

 

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#Eskişehir#Hüseyin Koç#Cinayet

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