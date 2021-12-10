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Parkomat görevlisi nedir, ne iş yapar?

#Parkomat Görevlisi#Parkomat Görevlisi Nedir
Parkomat görevlisi nedir, ne iş yapar

Parkomat görevlisi, araştırılan meslek dalları arasında yer alıyor. Genellikle zikredildiğinde ilk bakışta terminolojik anlamı kafa karıştırabilen parkomat görevlisi, sıklıkla karşılaşılabilen meslek dalları arasında yer almaktadır. Peki, Parkomat görevlisi nedir, ne iş yapar? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Parkomat, ilgili kamu kuruluşu tarafından araç park yeri olarak tahsis edilmiş ana arter cadde/ sokak üstü, yol kenarı ,meydan, açık ve kapalı otopark alanlardaki işgal bedelinin tahsilâtını otomatik olarak yapan ve makbuzunu veren cihazdır. Park alanlarını kullanan araç sahiplerini belediyece belirlenen tarife karşılığı yaptıkları ödemeleri tahsil ve kayıt eder. Elde edilen gelirlerin kamu yararına sunumunu sağlar. Parkomatlar şehir trafiğinin hareketli ve yoğun olduğu bölgelerinde uygulanır. Parkomat Cihazı, el terminalı modeli ile ortalama konuma göre 20-30 araçlık park alanına 1 parkomatlı personel tarafından kullanılır.

PARKOMAT GÖREVLİSİ NEDİR?

Araç park yeri olarak tahsis edilmiş ana cadde, yol kenarı, meydan ve açık ve kapalı otopark alanlarındaki araçların park düzenlemesini sağlayan ve tahsilatını yapan kişidir.

 

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