Park halindeki otomobil her şeyi ortaya çıkardı! Otomatik silahlar, binlerce mermi, sis bombası ve susturucular...

Aslında her şey Esenyurt'ta küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu satıldığı ihbarıyla başladı. Gelen ihbarı araştırmaya başlayan İstanbul Çocuk Şubesi ekipleri satış yapıldığı iddia edilen uzun süredir park halinde olan bir otomobili mercek altına alınca ortaya bambaşka bir tablo çıktı.



Plakasının sahte olduğunu belirlenen otomobilde ise adeta bir cephanelik olduğu belirlendi. Aracın bagajında; bir tam otomatik tüfek, iki otomatik tabanca, onlarca şarjör ve bir sis bombasıyla iki susturucu bulundu. Otomobilin sahiplerini bulmak için yapılan araştırma yasa dışı bahis çıkartan bir çeteyi ortaya çıkardı.



Polis, yasa dışı bahis çetesi lideri Gökhan Kudu ve çetesine ait 4 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda, başkalarına adına alınmış cep telefonu ve hatlarıyla yine başkaları adına alınmış çok sayıda kredi kartları ele geçirildi. Yasa dışı bahis oynatılmasına kullanılan bilgisayar ve dijital malzemelere el konuldu.



Operasyonlarda Gökhan Kudu adına çalışan yasa dışı bahisten sorumlu Diyar Özer, silahlı tahsilattan sorumlu Kaan Demirhan'ın da aralarında bulunduğu ikisi kadın 7 kişi gözaltına alındı. Bahis çetesine ayda 2 bin lira karşılığında banka hesaplarını kullandıran 30 kişinin de ifadesi alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (CNN TÜRK - NİHAT ULUDAĞ)