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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 16:04 | Son Güncelleme:

Park halindeki lüks otomobil yandı

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Park halindeki lüks otomobil yandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı

Gemlik Küçükkumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi Doğan Sitesi karşısındaki boşlukta park halindeyken alev alan otomobil korku yaşattı.
Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 16 MAY 15 plakalı otomobilde yangın çıktı. Yangın sonrasında otomobilin motor bölümü ve iç donanımı kullanılmaz hale gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Park halindeki lüks otomobil yandı

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