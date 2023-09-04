Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

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Cihangir Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde Pazar günü saat 07.30 sıralarında seyir halindeki kamyonet park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile arka lastiği kaldırıma çıkan araç, savrularak 3 araca hasar verdi. Kazanın ardından uzaklaşan kamyonet şoförü kısa süre sonra dönerek araçların durumuna bakıp tekrar uzaklaştı.

Sesleri duyan araç sahipleri evlerinden dışarı çıktı. Kaza yeri yakınlarında plakası yolda görülen, kamyonet birkaç sokak ileride park edilmiş halde bulundu. Polis şoförü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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"ARAÇLARIMIZ PERT OLDU"

Hasar gören araçlardan birinin sahibi Ramazan Özden, "Dişimizden, tırnağımızdan keserek aldığımız araçlarımız pert oldu. İlk benim araca çarpıp kaldırıma çıkartmış, diğer araçlar da peş peşe hasar gördü.

Kazadır olur. Ancak duruyor, bakıyor, gidiyor. Oturduğu eve kadar biliyoruz. Alkollü olduğu belli. Gereken her yere başvurularımızı yaptık zararımızı karşılaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.