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Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

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#İstanbul#Avcılar#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 11:42

Avcılar'da park halindeki 4 araca çarpan kamyonetin şoförü durduktan sonra dönüp araçların durumuna bakıp kaçtı. Kaza anı ve şoförün araçlara bakıp yoluna devam etmesi güvenlik kamerası ile kaydedildi.

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Cihangir Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde Pazar günü saat 07.30 sıralarında seyir halindeki kamyonet park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile arka lastiği kaldırıma çıkan araç, savrularak 3 araca hasar verdi. Kazanın ardından uzaklaşan kamyonet şoförü kısa süre sonra dönerek araçların durumuna bakıp tekrar uzaklaştı.

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

Sesleri duyan araç sahipleri evlerinden dışarı çıktı. Kaza yeri yakınlarında plakası yolda görülen, kamyonet birkaç sokak ileride park edilmiş halde bulundu. Polis şoförü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

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 "ARAÇLARIMIZ PERT OLDU"

Hasar gören araçlardan birinin sahibi Ramazan Özden, "Dişimizden, tırnağımızdan keserek aldığımız araçlarımız pert oldu. İlk benim araca çarpıp kaldırıma çıkartmış, diğer araçlar da peş peşe hasar gördü.

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

Kazadır olur. Ancak duruyor, bakıyor, gidiyor. Oturduğu eve kadar biliyoruz. Alkollü olduğu belli. Gereken her yere başvurularımızı yaptık zararımızı karşılaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

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#İstanbul#Avcılar#Kaza

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