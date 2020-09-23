Pardon, çöpü de atar mısınız?

Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde çok ihtiyaç duyulan meslek grupları arasında yer alan motosikletli kuryelerin sıkıntılarını anlattı. Özellikle trafikte bazı araçlar tarafından sıkıştırıldıklarını belirten Özdemir, bu tür davranışların kazaya neden olduğunu, ciddi anlamda can tehlikesi yaşadıklarını aktardı. Bazı yemek sitelerindeki sipariş teslim süresinin kuryeleri sıkıntıya soktuğunu anlatan Özdemir, sipariş götürdükleri yerlerde çeşitli tepkilerle karşılaştıklarını söyledi. Pandemi döneminde kuryelerin öneminin anlaşıldığını söyleyen Özdemir, “Suyundan, ilacından, yemeğinden, marketinden her şeyden tutun, artık tüm alanlardayız. Bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadık. ‘Kurye apartmana giremez’ şeklinde bina girişlerine yazı asılıyor. Bu sıkıntılı dönemde biz size bu hizmeti sunuyorsak, canımızı tehlikeye atıyorsak, apartmanlara nasıl giremiyoruz? Müşteriler ‘Benden 5 metre uzaklıkta durun’ diyor. Online ödeme sistemini yapmadıkları için pos cihazı götürmek için yaklaşmak zorundayız” dedi.

‘SAYGI İSTİYORUZ’

Pandemi döneminde çok ilginç anılar yaşadıklarını aktaran Özdemir, sipariş verenlerin “Çöpümü dökebilir misiniz?”, “Evde lambam bozuldu. Takabilir misiniz?”, “Gelirken sigara alabilir misiniz?” gibi değişik isteklerde bulunduklarını kaydetti. Trafikte ve normal hayatta motosikletli kuryelere saygı gösterilmesini istediklerini vurgulayan Özdemir, “Biz her kesime hizmet ediyoruz. Saygı görmek istiyoruz. Çünkü biz de birilerinin babası, annesi, oğluyuz. Trafikte biraz daha dikkat edilmek istiyoruz” diye konuştu.

‘HER KOŞULDA ÇALIŞIYORUZ’

Motosikletiyle kuryelik yapan Mehmet Reşit Poyraz (30), trafikte 2 ay önce kaza geçirdiğini, bacaklarındaki bağların koptuğunu anlattı. Poyraz, “Yağmur, çamur demeden çalışıyoruz. Pandemi günlerinde evlere gittiğimiz zaman bize hastalıklı muamelesi yapabiliyorlar. ‘Biraz geri durun, yaklaşmayın’ gibi şeyler söylüyorlar. Bu sözler ister istemez içimizi burkuyor. Trafikte seyir halindeyken karşıdan gelen bir aracın üstüme sürerek çarpması sonucu kaza geçirdim. Trafikte bazı araçlar tarafından sayılmıyoruz. Biraz daha saygı istiyoruz” dedi.