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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Parçalara ayrılmak istenen tanker alev aldı

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Parçalara ayrılmak istenen tanker alev aldı
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TOKAT'ta, hurdacı dükkanında parçalara ayrılmaya çalışılan tanker, aniden alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Parçalara ayrılmak istenen tanker alev aldı
Küçük Sanayi Sitesi 23’üncü Blok'ta bulunan hurdacı dükkanındaki yakıt tankeri, sabah saatlerinde parçalara ayrılmak istendi. Oksijen kaynağı ile üzerinde çalışma yapılan tanker, aniden alev aldı. Hurdaya ayrılmadan önce yanıcı madde taşıdığı öğrenilen tankerdeki yangını, işletme çalışanları söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen çalışanlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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