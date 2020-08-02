Parayı kim buldu ve icat etti? Para ne zaman bulundu

Paranın keşfi mühim bir olaya karşılık gelmektedir. Bu sebepten paranın keşfi insanlık bakımından da en mühim olaylardan bir tanesi olmuştur. Takas usulünü sona erdiren parayı bulanlar ise Lidyalılar olmuştur.

Parayı Kim Buldu?

Parayı ilk önce Anadolu'da hayatını sürdürmüş kavimlerden bir tanesi olan Lidyalılar keşfetmiştir. Lidya kralı Alyattes sayesinde ilk paralar bastırılmıştır. Böylece tarihte üretilen ilk madeni paralar ticarette harcanmaya başlanmıştır.

Para Ne Zaman Bulundu?

Para ilk olarak Milattan Önce 7. yüzyılda bulunmuştur. Lidyalılar paranın icadından öncesinde alışveriş esnasında takas sistemini kullanmaktaydı. Takas ile insanlar birbirlerine mal alışverişi yapılmaktaydı. Daha sonra Lidya kralının emri ile madeni paralar basılmaya başlandı.

Tarihte basılan ilk madeni paralar gümüşten meydana gelen bir sikkelerdi. Bu gümüş sikkeler birbirine denk olacak biçimde üretilmişti. Ayrıca altınla da bu paralar basılmıştı. Milattan Önce Çin’de maya ve bıçak vb. ürünler ticarette takas usulüyle gelmekteydi. Durum böyle olunca Lidyalılar ticarette kullanabilecekleri parayı icat etmişlerdi.