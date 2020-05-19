Paraşütçüler Türk bayrağını göklerde dalgalandırdı

KONYA

Beyşehir Hava Sporları Kulübü, Konya Hava Sporları Kulübü ve Türk Hava Kurumu Konya Şubesi pilotları Beyşehir’de bulunan yamaç paraşütü tepesine çıkarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için her pilot gökyüzünde Türk bayrağı açtı.Türk Hava Kurumu Konya Şubesi paraşüt pilotlarından Recep Aykut, "19 Mayıs, Türkiye’nin temellerinin atıldığı ve kurtuluş mücadelelerinin başladığı ilk gün hepimiz gururluyuz, hepimiz mutluyuz. Bu özel günde atalarımızı yad etmek için başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet etmiş olduğu Türk Hava Kurumu adı altında uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Şanlı Türk bayrağımızı da göklerde dalgalandırarak layık olduğu yerde bizlerde buna katkı sağlayarak bu gün çok özel bir uçuş gerçekleştirdik" dedi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde valilikten özel izin alarak Uçmakdere Mahallesi'ndeki Ganos Dağı etiklerinden Marmara Denizi üzerine uçuş gerçekleştirdi. 10 paraşütçü, gökyüzünde Türk bayraklar açarak 19 Mayıs'ı kutladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Sanlı Fidan, 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutlamanın çok anlamlı olduğunu belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlanamadığını ifade edip, "Bu zor günlerde anlamlı bir kutlama yapmak istedik. Hem insanlara moral olsun, cesaret olsun diye Gençlik ve Spon Bakanlığımız etkinlikler kapsamında uçuş yapmamızı istedi. Biz de bu güzel havada uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemize bu uçuşları hediye ediyoruz" dedi.







ÇORLU'DA BANDO KONSERİ

Çorlu ilçesinde ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce bando konseri verildi. Havuzlar Mahallesi'nde bulunan göçmen konutlarında bulunan alanda verilen konsere vatandaşlar ve çocukların ilgisi büyük oldu. Konseri izleyemeye gelen vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.Vatandaşlar ellerindeki bayraklarla çalınan eserlere eşlik etti. Konser daha sonra Nusretiye Mahallesi'nde sürdü.