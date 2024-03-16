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Parasını alıp F-35 defterini kapatacağız

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#F-35#KAAN#ABD
Parasını alıp F-35 defterini kapatacağız
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 07:00

Türk-Amerikan ilişkilerinin sıcak başlıklarından F-35 görüşmelerinde kritik bir aşamaya gelindi. Enerjisini KAAN’a yoğunlaştıran Türkiye, F-35’e yatırdığı 1.4 milyar doları geri alıp bu defteri kapatmaya hazırlanıyor.

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F-35 için ödenen paranın geri alınacağı yönündeki en güçlü mesajı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler vermişti. Güler, geçtiğimiz hafta sonu gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşmasında, “F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyorum, görüşmeler devam ediyor” dedi. Güler’in bu çıkışının ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da önceki gün, F-35 projesine geri dönüşte bir gelişme olmadığını, her iki ülkenin tutumunda da bir değişiklik olmadığını belirterek, “F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz” bilgilendirmesini yaptı.

ODAK NOKTASI KAAN

ABD ile görüşmelerin devam ettiğini de belirten bakanlık kaynakları, “Bizim bu aşamada KAAN’a odaklanmamız lazım” açıklamasını yaptı. Bakanlık kaynaklarının, geçtiğimiz ay ilk uçuşunu yapan beşinci nesil milli muharip uçak KAAN’a dikkat çekmesi kulislerde, F-35 defterinin kapatılıp yerli uçağa odaklanılacağının güçlü mesajı algılandı.

 

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#F-35#KAAN#ABD

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