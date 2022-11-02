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Parası çalındı, gözyaşlarına boğuldu! Yardım etmek isteyen mahalleli akın etti

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#Adana#Gamze Yılmaz#KOAH
Parası çalındı, gözyaşlarına boğuldu Yardım etmek isteyen mahalleli akın etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 16:30

Adana'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz’ın (40) toptancılara vereceği 7 bin TL ile cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Gözyaşlarına boğulan Yılmaz’ın halini görenler, yeşillik satın almak için yoğunluk oluşturdu, kuyruğa girdi.

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Olay, dün saat 23.50 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı’nda meydana geldi. KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz, temizlik yaparken tezgahından ayrıldı.

Parası çalındı, gözyaşlarına boğuldu Yardım etmek isteyen mahalleli akın etti

Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancılara vereceği 7 bin TL parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak yetişemedi. Yılmaz’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Parası çalındı, gözyaşlarına boğuldu Yardım etmek isteyen mahalleli akın etti
MAHALLELİ AKIN ETTİ

Borçlanarak yeni yeşillikler ve yumurtalar alan Yılmaz, bugün sabah erken saatlerde yeniden tezgahını kurdu. Yılmaz’ı tanıyan ve olayı öğrenen mahalleli, yeşillik satın almak için kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman ağlayan Yılmaz’ın başına gelenleri dinleyenler acısını paylaştı.

Parası çalındı, gözyaşlarına boğuldu Yardım etmek isteyen mahalleli akın etti

‘ZORLA GEÇİNİYORUZ’

Gamze Yılmaz, “Eşim hasta olduğu için ben hem ona hem de çocuklarımıza bakıyorum. Tezgahı temizlerken arka tarafa süpürge almaya gitmiştim o sırada adamın biri geldi aldı her şeyimi. Bu para yumurtacının, ıspanakçının, fasulyecinin parası. 3 gündür kazandığım, sermaye yapacağım paraydı. Her şeyim gitti. Konuşamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Sermayemi çalan kişi eğer beni duyuyorsa lütfen paramı geri getirsin. Zorla geçiniyoruz” diye konuştu.

Parası çalındı, gözyaşlarına boğuldu Yardım etmek isteyen mahalleli akın etti

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#Adana#Gamze Yılmaz#KOAH

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