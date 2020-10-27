Paramotor nedir ne demek?

Paramotor, teknik olarak içerisinde yakıt deposu, motor ve pervane bulunan iskelet üzerinde barınır. Yamaç paraşütünde kolay yön alma ve daha hızlı hareket kabiliyeti imkanını tanıyan paramotor, sırt çantası gibi giyilmekte, bağlantı noktaları ile kişinin üzerine sabitlenmektedir. İleri seviye paramotorlarda tekerlek de bulunabilmektedir.

Paramotor üzerinde 80 cc ile 350 cc arasında değişen, iki zamanlı içten yanmalı motor bulunmaktadır. Bu motorlar, yamaç paraşütü verimliliğine, ünite ve pilotun ağırlığına, uçan hava koşullarına bağlı olarak saatte yaklaşık 3,7 litre yakıt tüketmektedirler.

Paramotor ağırlıkları, 18 ila 34 kilogram arasında değişmektedir.