MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriParamotor nedir ne demek?
GeriGündem Paramotor nedir ne demek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 27.10.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Paramotor nedir ne demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paramotor nedir ne demek?
Abone Olgoogle-news

Paramotor, paraşüt ile kullanım sağlanan ve paraşüte güç vermesi, ivme kazandırması dolayısıyla tercih edilen motorlu hava aracıdır. Standart Yamaç paraşütü ekipmanının yanında, sırta takılarak sisteme ilave edilen paramotor, havada daha hızlı hareket edilebilmesine olanak tanıyor. Paramotor sayesinde çok yüksek bir yerden atlamaya da ihtiyaç duyulmayabiliyor. Peki, paramotor nedir ve ne demek? İşte, paramotor hakkında bilinmesi gerekenler

Paramotor, teknik olarak içerisinde yakıt deposu, motor ve pervane bulunan iskelet üzerinde barınır. Yamaç paraşütünde kolay yön alma ve daha hızlı hareket kabiliyeti imkanını tanıyan paramotor, sırt çantası gibi giyilmekte, bağlantı noktaları ile kişinin üzerine sabitlenmektedir. İleri seviye paramotorlarda tekerlek de bulunabilmektedir. 

Paramotor üzerinde 80 cc ile 350 cc arasında değişen, iki zamanlı içten yanmalı motor bulunmaktadır. Bu motorlar, yamaç paraşütü verimliliğine, ünite ve pilotun ağırlığına, uçan hava koşullarına bağlı olarak saatte yaklaşık 3,7 litre yakıt tüketmektedirler.

Paramotor ağırlıkları, 18 ila 34 kilogram arasında değişmektedir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle