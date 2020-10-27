Paramotor nedir ne demek?
Paramotor, paraşüt ile kullanım sağlanan ve paraşüte güç vermesi, ivme kazandırması dolayısıyla tercih edilen motorlu hava aracıdır. Standart Yamaç paraşütü ekipmanının yanında, sırta takılarak sisteme ilave edilen paramotor, havada daha hızlı hareket edilebilmesine olanak tanıyor. Paramotor sayesinde çok yüksek bir yerden atlamaya da ihtiyaç duyulmayabiliyor. Peki, paramotor nedir ve ne demek? İşte, paramotor hakkında bilinmesi gerekenler
Paramotor, teknik olarak içerisinde yakıt deposu, motor ve pervane bulunan iskelet üzerinde barınır. Yamaç paraşütünde kolay yön alma ve daha hızlı hareket kabiliyeti imkanını tanıyan paramotor, sırt çantası gibi giyilmekte, bağlantı noktaları ile kişinin üzerine sabitlenmektedir. İleri seviye paramotorlarda tekerlek de bulunabilmektedir.
Paramotor üzerinde 80 cc ile 350 cc arasında değişen, iki zamanlı içten yanmalı motor bulunmaktadır. Bu motorlar, yamaç paraşütü verimliliğine, ünite ve pilotun ağırlığına, uçan hava koşullarına bağlı olarak saatte yaklaşık 3,7 litre yakıt tüketmektedirler.
Paramotor ağırlıkları, 18 ila 34 kilogram arasında değişmektedir.
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