Param yok dedi, taksiden indirilince Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼

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Olay, AmbarlÄ± Mahallesiâ€™ndeki Petrol Ofisi Caddesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, taksiye mÃ¼ÅŸteri olarak binen bir kadÄ±n, yolun yarÄ±sÄ±nda Ã¼zerinde para olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ bunun Ã¼zerine aracÄ± park ederek kadÄ±ndan inmesini istedi.

Yolda indirilen kadÄ±n sinirlenerek baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Ã‡evrede bulunan taksiciler kadÄ±nÄ± sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmak istedi.

Daha da sinirlenen kadÄ±n araya giren diÄŸer taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ne tokat atmaya baÅŸladÄ±. KadÄ±n Ã§evredekilerin araya girmesiyle uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. O anlar kameraya yansÄ±dÄ±.Â

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