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'Param yok' dedi, taksiden indirilince çÄ±lgÄ±na döndü

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#Ä°stanbul#AvcÄ±lar#Taksici
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 11:59

Ä°lginÃ§ olay Ä°stanbul AvcÄ±lar'da yaÅŸandÄ±. Taksiye binen yabancÄ± uyruklu bir kadÄ±n iddiaya gÃ¶re, taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ne parasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ tarafÄ±ndan araÃ§tan indirilen mÃ¼ÅŸteri, baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. KadÄ±n, kendisini sakinleÅŸtirmek isteyen baÅŸka bir taksiciye tokat attÄ±. O anlar kameraya yansÄ±dÄ±.

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Olay, AmbarlÄ± Mahallesiâ€™ndeki Petrol Ofisi Caddesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, taksiye mÃ¼ÅŸteri olarak binen bir kadÄ±n, yolun yarÄ±sÄ±nda Ã¼zerinde para olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ bunun Ã¼zerine aracÄ± park ederek kadÄ±ndan inmesini istedi.

Param yok dedi, taksiden indirilince Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼

Yolda indirilen kadÄ±n sinirlenerek baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Ã‡evrede bulunan taksiciler kadÄ±nÄ± sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmak istedi.

Param yok dedi, taksiden indirilince Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼

Daha da sinirlenen kadÄ±n araya giren diÄŸer taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ne tokat atmaya baÅŸladÄ±. KadÄ±n Ã§evredekilerin araya girmesiyle uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. O anlar kameraya yansÄ±dÄ±.Â 

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Param yok dedi, taksiden indirilince Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼

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#Ä°stanbul#AvcÄ±lar#Taksici

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