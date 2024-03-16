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‘Para’ soruşturması... Savcılıkta 1.5 saat

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#CHP#Para Soruşturması#Fatih Keleş
‘Para’ soruşturması... Savcılıkta 1.5 saat
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 07:00

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşandığı iddia edilen para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturmada, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz’ın ardından İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de ifade verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerinin ardından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Fatih Keleş ile CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere savcılığa çağırılmıştı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na dün saat 11.00 sıralarında gelen Fatih Keleş’in Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda şüpheli olarak ifadesi alındı. Keleş yaklaşık 1.5 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı. Soruşturma kapsamında önceki gün de Özgür Nas ve Can Poyraz ifade vermişti. 

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#CHP#Para Soruşturması#Fatih Keleş

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