‘Para’ soruşturması... Savcılıkta 1.5 saat

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerinin ardından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Fatih Keleş ile CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere savcılığa çağırılmıştı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na dün saat 11.00 sıralarında gelen Fatih Keleş’in Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda şüpheli olarak ifadesi alındı. Keleş yaklaşık 1.5 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı. Soruşturma kapsamında önceki gün de Özgür Nas ve Can Poyraz ifade vermişti.