‘Para sayma’da 14. ifade işinsanından

Haberin Devamı

İstanbul Adalet Sarayı’na dün saat 14.00 sıralarında gelen Hüseyin Köksal, Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda yaklaşık 1 saat ifade verdi. Köksal ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in para sayma görüntülerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, satın alınan binanın mülk sahibi Ali Rıza Braka, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, SÇT İnşaat’ın ortağı olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi, Karsal Örme Şirketi’nin sahibi Hüseyin Köksal’ın özel şoförü Servet Yıldırım, Maltepe Belediyesi’nde memur Melih Morsünbül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile CHP Meclis Üyesi Turgay Özcan şüpheli olarak ifade vermişti.

Haberin Devamı

Şüpheli ifadelerinde görüntülerin isminin geçmesi ve görüntülerin kendi ofisinde çekildiğinin belirtilmesi üzerine Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan kendi isteği ile savcılığa gelerek “bilgi sahibi” olarak ifade verdi. Soruşturma kapsamında ayrıca Hasan Hüseyin Şenyurt’un da tanık olarak ifadesi alındı.