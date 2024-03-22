Para sayma soruşturması... Kaftancıoğlu’na ifade daveti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Fatih Keleş’in yanı sıra CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve binasını CHP’ye satan Ali Rıza Braka’nın şüpheli sıfatıyla ifadelerini aldı. Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan ise kendisi savcılığa giderek ifade verdi.

Satıştan sonra bir CHP yetkilisinin kendilerinden 2 milyon TL komisyon istediğini anlatan Fatih Taşkapan, “Bu durumu il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu’na ilettim ve o da bu konuya müdahale ederek gerekli önlemi aldı. Bizden de herhangi bir tahsilat yapılmasının önüne geçmiş oldu. Satın alma sürecini Canan Kaftancıoğlu başlatmış, her nedense sürecin ilerleyen kısmında kendisi adeta el çektirilmiştir” demişti.

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Başsavcılık Fatih Taşkapan’ın ifadelerinden yola çıkarak Kaftancıoğlu’nun da ifadesinin alınmasına karar verdi ve davetiye çıkarttı. Savcılık ayrıca Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Öksel’i de şüpheli olarak ifadeye çağırdı.

TUNÇ’TAN ‘FEZLEKE’ UYARISI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturmada adı geçen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in durumunu gündeme getirdi. Tunç, Özer’in tanık olarak ifadeye çağrıldığına dikkat çekerek, “Gelip ifade verebilir, vermezse karanlık noktalar var demektir, konu fezlekeye kadar da gidebilir. Fezleke Meclis’e gittiğinde dokunulmazlığın kaldırılması gündeme gelebilir” dedi.