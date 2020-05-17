Çetin AYDIN / İSTANBUL
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Papağan operasyonu
İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Latif D. (50) adlı kişinin yurtdışından kaçak yollarla getirdiği papağanları sattığı yönünde bilgi aldı.
Alınan bilgi üzerine Latif D.’nin Kartal Cevizli’deki evine baskın düzenlendi. Evin çatı katındaki kafesler içerisinde 66 Jako ve Pakistan cinsi papağan ve bu papağanlara ait 6 yumurta ele geçti. İnternet üzerinden papağanları sattığı belirlenen Latif D. hakkında “5607 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan adli işlem yapılarak adli kontrolle serbest kaldı.
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