Papa vekili: Cemaatimize siper oldu

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Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde öldürülen Tuncer Cihan için dün Nurtepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro ile Cihan’ın ailesi katıldı.

Latin Katolik Kilisesi ruhani lideri Massimiliano Palinuro üzgün olduğunu söyleyerek, “Saf bir melek gibiydi. Oradaki cemaat için hayatını kaybetti. Kötülüğe karşı çıktı ve öldürdüler. Kiliseye önceden de geliyordu. Dostumuz olarak seviyorduk. Cemaate siper oldu, melek oldu” dedi. Törene katılan Ekrem İmamoğlu da “Teröre karşı bu şehirde ve ülkemizde bütün inançlara hangi etnik kökenden olursa olsun her bireyimize yapılmış saldırı hepimize yapılmış saldırıdır” diye konuştu.

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Cenaze töreninin ardından Tuncer Cihan, Kâğıthane’deki Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

2 AYDIR GİDİYORDU

Tuncer Cihan’ın babası 5 yıl önce vefat etmişti. Zihinsel engelli olduğu için malulen emekli olan Tuncer Cihan, Alibeyköy’de annesi Nuriye Cihan’la birlikte yaşıyordu. Cihan’ı uğurlamak için cemevine gelen teyzesi Emriye Aydemir, “Melek gibiydi, hiç düşmanı yoktu. Olay günü ablam arkadaşlarıyla kahvaltıya Sarıyer’e gitmiş. Yeğenim de çay ve ikram veriyorlar diye kiliseye ziyarete gitmiş. Engeline rağmen 18 ay askerlik yaptı. Şırnak’ta arkadaşlarını kaybedince durgunlaştı. Zavallıyı niye vurdular?” dedi. Cihan’ın bir akrabası da, “Şeker veriliyormuş çay veriliyormuş. 2 aydır ara sıra oraya gidiyormuş. Oraya gidince mutlu oluyordu”diye konuştu.

Cenaze töreninin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, aileyi evinde ziyaret etti.