Pantograf kimdir?

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Pantograf, bir elektrikli tren, tramvay veya troleybüs çatısına monte edilen, üst katener telle temas yoluyla elektrik enerjisi toplamak için kullanılan bir cihazdır. Genellikle tek bir tel kullanılır ve geri dönüş akımı parça boyunca akmaktadır.

BİR ÖLÇEKLENDİRME ARACI OLARAK PANTOGRAF

Pantograf, aynı zamanda bir ölçeklendirme aracıdır. Ölçekli çizimde daha büyük veya daha küçük ölçekte numune çıkarmak için elle kullanılan maket ölçeklendirme aracıdır. CNC makinelerinin yaygınlaşmadığı dönemde oldukça popüler kullanım alanı bulunmaktaydı.

Daha sonradan gelişen CNC donanımları ile birlikte Pantograf, CNC'nin yapamayacağı ince el hassasiyeti isteyen model çıkarma işlemleri için kullanılmış, bazı açılardan CNC modelleme veya CNC kullanım bilgisi gerektirmeyen, el işçiliğinin ve emeğin değerli olduğu özel üretim numuneler için kullanımı devam etmiştir.