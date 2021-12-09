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Panik anlarÄ±! "Ä°nsanlar dÄ±ÅŸarÄ± kaçmaya baÅŸladÄ±" 88 daire boÅŸaltÄ±ldÄ±

#Ä°zmir#Ä°stinat#Çökme

Ä°zmir'in NarlÄ±dere ilçesinde istinat duvarÄ±nÄ±n çökmesi sonucu kÄ±smen eÄŸilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. Faciadan dönüldüÄŸü belirtilen olay sÄ±rasÄ±nda deprem olduÄŸunu zanneden daire sakinleri ise panikle apartmanÄ± terk etti.

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Olay saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda NarlÄ±dere ilÃ§esine baÄŸlÄ± 2. Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi Ã–zkarakaya Sokak'ta meydana geldi. HenÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle sitede bulunan istinat duvarÄ± bir apartmanÄ±n Ã¼zerine yÄ±kÄ±ldÄ±. BÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶rÃ¼ltÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan korku dolu anlar yaÅŸayan vatandaÅŸlar, deprem olduÄŸunu zannederek oturduklarÄ± daireleri terk etti. Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine polis, saÄŸlÄ±k, itfaiye, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, AFAD ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri istinat duvarÄ±nÄ±n Ã¼zerine yÄ±kÄ±lmasÄ± sonucu kÄ±smen eÄŸilen binalarÄ±n Ã§evresine ÅŸerit Ã§ekerek gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri de iÃ§in Ã§adÄ±r kurdu. GÃ¶revlilerin yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonrasÄ± Ã§Ã¶kme tehlikesine karÅŸÄ± 8 apartmanÄ±n bulunduÄŸu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. BÃ¶lgede gÃ¶rev alan TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä± vatandaÅŸlara yiyecek ve iÃ§ecek ikramÄ±nda bulundu.

Panik anlarÄ± Ä°nsanlar dÄ±ÅŸarÄ± kaÃ§maya baÅŸladÄ± 88 daire boÅŸaltÄ±ldÄ±

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SÄ°TEDEKÄ° Ä°STÄ°NAT DUVARLARI TEHLÄ°KELÄ°

BÃ¶lgedeki istinat duvarlarÄ±nÄ±n tehlikeli olduÄŸuna dair ÅŸikayetlerde bulunduklarÄ±nÄ± ifade eden apartman sakini SÃ¼leyman YÄ±lmaz, "Buradaki istinat duvarlarÄ±nÄ±n hepsinin elden geÃ§mesi gerekiyor. AsÄ±l tehlike diÄŸer bloklarÄ±n bulunduÄŸu yerler. EÄŸer oralarda yaÅŸanÄ±rsa bu Ã§Ã¶kme binalar kÃ¶kten gider." dedi.

DEPREM PANÄ°ÄžÄ° YAÅžANDI

Sitede market iÅŸleten Åžahin Arslan, "Ben iÅŸ yerimdeydim, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ye koÅŸtum. Zaten duvar Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ binanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±na kadar toprak dolmuÅŸ. DolasÄ±yla insanlarda panik havasÄ± oluÅŸtu. GeÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nemlerde Ä°zmir depremi nedeniyle endiÅŸe yaÅŸayan insanlar dÄ±ÅŸarÄ±ya kaÃ§maya baÅŸladÄ±. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da ekip sevk edildi. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. Buradaki sorun yÄ±llardÄ±r var. Gerekli incelemeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ekipler tarafÄ±ndan. Biz sonuÃ§ alamadÄ±k. Bu beklenen bir ÅŸeydi. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r daha bÃ¼yÃ¼k bir olay olmadÄ±. EÄŸer daha bÃ¼yÃ¼k bir kayma olsaydÄ± bir bina tamamen diÄŸer binanÄ±n Ã¼zerine yÄ±kÄ±lÄ±rdÄ±." diye konuÅŸtu.

Panik anlarÄ± Ä°nsanlar dÄ±ÅŸarÄ± kaÃ§maya baÅŸladÄ± 88 daire boÅŸaltÄ±ldÄ±

BoÅŸaltÄ±lan 2 bloktaki 88 dairede oturanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ±na yerleÅŸtirilirken, bir kÄ±smÄ± ise belediyeye ait spor salonlarÄ± ile otellere yerleÅŸtirildi.

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Panik anlarÄ± Ä°nsanlar dÄ±ÅŸarÄ± kaÃ§maya baÅŸladÄ± 88 daire boÅŸaltÄ±ldÄ±

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#Ä°zmir#Ä°stinat#Çökme

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