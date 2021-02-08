MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPanelvan minibüsle caddede drift yaptı
GeriGündem Panelvan minibüsle caddede drift yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Panelvan minibüsle caddede drift yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Panelvan minibüsle caddede drift yaptı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da kısıtlama saatlerinde bir sürücünün panelvan minibüsüyle drift yaptığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde dün sokak kısıtlamasına rağmen trafiğe çıkan kimliği belirsiz sürücü, panelvan minibüsüyle korku dolu anlar yaşattı. Trafik akışının olduğu caddenin kenarında aracıyla drift yapan sürücüyü çevredekiler korku dolu gözlerle izlerken, diğer sürücüler de olası bir kazaya karışmamak için araçlarını sağa çekip bekledi. Drift yapan sürücünün o görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Panelvan minibüsle caddede drift yaptı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle