Pandora’dan FETÖ’cü vekilin eşi de çıktı

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Pandora Belgeleri’ni inceleyen basın kuruluşlarından DW Türkçe’nin haberine göre 110 milyon dolar yurtdışına ana hatlarıyla şöyle kaçırıldı:

- Nebahat Evyap İşbilen 2017 yılında hesaplarına tedbir kararı konulmadan önce varlıklarını Türkiye’den çıkarıp Britanya Virjin Adaları’na aktardı. Bunun için Nisan 2017’de yapılan başvuruda, toplamda 110 milyon doları bulan bu varlıkların 35 milyon dolarının nakit ve 75 milyon dolarının da bono ve senetlerden oluştuğu görüldü.

- O dönem offshore danışmanlık şirketi olan Trident Trust Company aracılığıyla, evraklarda yazıldığı şekliyle “Moonglade Trust, The” adlı tröste aktarmak üzere Britanya Virjin Adaları merkezli “Scoopton Trading Ltd” adında bir offshore firma kuruldu. Bu firmanın varlıklarının toplamda 110 milyon doları bulacağı belirtildi.

- Evyap Holding’in eski hissedarı ve yöneticisi olan Nebahat İşbilen’in offshore şirketin gerçek sahibi olduğu bilgisi, vekil hissedar olarak atanan Bahamalar merkezli Trident Nominees şirketi üzerinden gizlendi. Şirkete başka bir vergi cenneti olan Guernsey’den de iki direktör atandı.

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1 AY SONRA TEDBİR

- 18 Mayıs 2017’de hesaplarından yüklü miktarda para çekmesi üzerine Nebahat Evyap İşbilen’in Türkiye’deki mal varlığı ve banka hesaplarına “mal varlığı değerlerini kaçırmaya yönelik işlemler kapsamında olabileceği gerekçesiyle” yaşlılık aylığı hariç tedbir konuldu, 15 Ocak 2019’da ise bu tedbir kaldırıldı.

AVUKATI: DOLANDIRILDI

DW Türkçe’ye açıklama yapan Nebahat Evyap İşbilen’in avukatı Esra Kırımlı ise para kaçırma iddiasını yalanlayarak müvekkilinin dolandırıldığını savundu. Kırımlı, paranın Türkiye’den çıktığını kabul etse de kurulan offshore şirketle ilgili müvekkilinin bilgisi, talebi veya onayı olmadığını ve bu nedenle İngiltere Yüksek Mahkemesi’nde şu anda devam eden bir dolandırıcılık davası olduğunu söyledi. Avukat, müvekkilini 2017’deki eski kişisel avukatının dolandırdığını öne sürdü.

TRÖST NEDİR?

Tröst, zenginlerin varlıklarını yönetirken arka planda kalmaları için “yasal bir düzenleme” yapılmasına olanak sağlayan servisi ifade ediyor. Bu servis için öncelikle bir offshore şirket kurmak gerekiyor. Daha sonra bu şirketin üzerinden vekil direktörler ve hissedarlar atanıyor, yeni kurulan tröst de açılan firmaların varlıklarını kağıt üzerinde yönetiyor. Zenginler, esas hak sahibi oldukları varlıklarını bu şekilde alacaklılardan, kolluk kuvvetlerinden, vergi tahsildarlarından gizleyebiliyorlar.

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GÜLEN’İN İSTEĞİYLE EVLENMİŞLER

Evyap Holding’in eski sahiplerinden olan 76 yaşındaki Nebahat Evyap İşbilen, ilk evliliğini 60 yaşından sonra yaptı. Basına yansıyan haberlere göre evliliği, Nebahat Evyap’ın Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği bir gün, Gülen’in kendisine İlhan İşbilen’le evlenmesini öğütlemesinden sonra gerçekleşti. Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV grubunda üst düzey görevler üstlenen İlhan İşbilen 2011 yılında AK Parti’den milletvekili seçilmiş, 17-25 Aralık olayları üzerine partisinden istifa etmişti. İşbilen, 14 Aralık 2015’te “paralel yapı” soruşturması kapsamında tutuklanmış ve müebbet hapis cezası almıştı.

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PANDORA’NIN KUTUSUNDAN 12 MİLYON SIR ÇIKTI

Servetlerini gizlice offshore şirketlere taşıyarak vergiden kaçıran politikacılardan ünlü şarkıcılara kadar tanınmış birçok ismi ifşa eden ‘Pandora Papers’ dünya gündeminde. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) projesi olan Pandora Papers, 35 ülkenin eski ve yeni lideri, 336 politikacı ve üst düzey kamu görevlisinin offshore sırlarını ortaya döktü. Vergi cennetlerinde offshore danışmanlığı yapan 14 hukuk firmasından sızan yaklaşık 12 milyon belgeyi, 117 ülkeden 600’den fazla gazeteci yaklaşık iki yıl boyunca inceledi.