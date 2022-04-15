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Pandeminin başından beri İstanbul'da en düşük vaka

#Pandemi#İstanbul#Vaka
Pandeminin başından beri İstanbulda en düşük vaka

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, pandeminin başından beri İstanbul’da vaka sayılarında en düşük seviyeye ulaşıldığını açıkladı, “Salgın artık gündemimizden çıkıyor. Birkaç ay içinde endemiye dönebilir” dedi.

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Yaklaşık 2.5 yıldır büyük bir sağlık ordusu ile salgınla mücadele edilen İstanbul'da, gelinen son durumu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu değerlendirdi. Memişoğlu, salgının artık gündemden çıkması gerektiğini belirterek belki de birkaç ay sonra bu hastalığın artık endemi (mevsimsel hastalık) olarak değerlendirilmeye başlanacağını ümit ettiğini söyledi. Son olarak ocak ayında yaşanan 4'üncü pikte pozitif vaka sayılarının, pandeminin başından beri görülen en yüksek düzeyde olduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu, şu bilgileri verdi:

Pandeminin başından beri İstanbulda en düşük vaka

ENDEMİYE DÖNÜYOR

"Omikron varyantı ile gerçekten çok yüksek vakalar gördük. İstanbul'da şimdiye kadar görmediğimiz sayılarda vaka pozitifliği ile karşılaştık ama hastaneye yatış oranlarımız o kadar yüksek olmadı son pikte. Onunla beraber de düşme trendine girdi zaten şubat ayı itibarıyla. Halen de düşme trendinde. Şu anda neredeyse salgının başlangıcından itibaren en düşük düzeye ulaşmış durumdayız. İnşallah yazın sonuna kadar böyle devam edecek. Büyük ihtimalle birkaç ay içinde de bunun artık salgın değil, endemi veya kalıcı hastalık ya da tamamen yok olduğunu göreceğiz diye ümit ediyorum."

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#Pandemi#İstanbul#Vaka

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