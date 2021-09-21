Pandemide seyahat: PCR testi ne kadar önce yapılmalı? Almanya, Amerika, İngiltere için gereken belgeler...

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Aşılama çalışmalarının başlamasının ardından yaklaşık 2 senedir süren yurtdışı seyahat yasakları da kalktı. Ancak pandemi döneminde seyahat edebilmek için alışılmışın dışında bazı belgelere ihtiyaç var.

Öncelikle Türkiye'de bir uçağa binebilmeniz için Covid-19 riski taşımadığınızı PCR testi ya da aşı kartı ile kanıtlamanız gerekiyor. Sonrasında ise işler biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Kabul edilen aşılar, karantina süreleri, PCR testi süresinde talep edilen süre aralığı ülkeden ülkeye değişiyor.

Peki, nereye nasıl seyahat edebilirim? hurriyet.com.tr sizin için araştırdı:

Şehirlerarası otobüs ve uçak yolculukları için kimler PCR testi yaptırmalı?

Koronavirüs aşısı olmayanlar, aşı süreci tamamlanmayanlar ve hastalığı geçirmemiş kişiler, seyahat edebilmek için PCR testi yaptırmalı. Hastalık geçirmiş kişilerde ise bağışık kabul edilen sürenin (6 ay) geçmemiş olması gerek. Aksi takdirde yine PCR testine ihtiyaç var.

PCR testi seyahatten ne kadar zaman önce yapılmalı?

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PCR testi istenen yerlerde son 48 saat içinde yapılmış olan testler geçerli kabul ediliyor. 48 saatten önce yapılmış olan testlerin geçerliliği bulunmuyor. Türkiye'ye girişlerde ise 72 saat içerisinde yapılmış negatif test veya 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen test gösterilmesi gerekiyor.

Seyahat için PCR testi nerede yaptırılır?

Yurtdışına çıkışlarda vatandaş-yabancı ayrımı yapılmaksızın İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenen sağlık tesislerinde PCR testi 250 TL bedel ödenerek yaptırılabilir. Ayrıca yolcular havaalanlarında bulunan PCR test ünitelerinde de yine 250 TL karşılığında PCR testi yaptırabilir.

Yurtdışı seyahatlerde de PCR testi veya aşı zorunluluğu var mı?

Yurtdışı seyahatlerde PCR ve aşı gereksinimi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

YA VİZE YOKSA...

Halihazırda vizesi olanlar için pek çok ülke kapılarını açsa da vizesinin süresi dolanlar veya hiç vizesi olmayanlar için iş biraz daha zor. Almanya, Belçika gibi bazı ülkeler vize başvurularını açsa da henüz çoğu Avrupa ülkesi acil durumlar haricinde başvuruları kabul etmiyor.

Pandemi ile mücadele kapsamında ülkemizden İtalya’ya turistik amaçla seyahate izin verilmemekte olup, eğitim, sağlık gibi aciliyeti olan durumlarda başvurulara izin verilmekte. İngiltere de öğrenciler için vize başvurusu kabul ederken, Hollanda D tipi vize başvurularını ve Fransa da 90 günden uzun olmak kaydıyla D tipi vize başvurularını kabul ediyor.

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Almanya vize başvuruları turistik de dahil tüm kategorilerde açılırken, İspanya ise 90 güne kadar C tipi (kısa süreli) ve D tipi (uzun süreli ulusal vize olarak da bilinen, 90 günden fazla yapılan seyahatler için gerekli) vize başvurularını açtı.

Çoğu kişinin sırada beklediği ABD vizeleri ise aciliyeti olanlar haricinde geçici olarak askıya alındı.

Peki vizesi olanlar için ülke ülke durum nasıl?

Not: Dışişleri Bakanlığı'nın ocak ayı verilerine göre Türkler en çok Almanya'ya seyahat ediyor. Almanya'yı Fransa ve Hollanda takip ederken İngiltere ve ABD'de de ilk 5'te yer alıyor.

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ALMANYA

Almanya’ya gidecek 12 yaş ve üzeri kişilerin üç maddeden birini sağlaması gerekiyor.

Test kanıtı. Alınan düzenlenmiş negatif sonuçlu antijen ve PCR testleri Almanya’ya gidiş için yeterli. Ancak numunenin verilişinden Almanya'ya varışa kadar olan zaman diliminde, antijen testinde 48 saat, PCR testinde de 72 saatten fazla süre geçmemesi gerekiyor. Aşı kanıtı. Almanya; Pfizer/BioNTech, Moderna veya AstraZeneca gibi aşıları kabul ederken son dozun uygulanmasının üzerinden en az 14 gün geçmesini şart koşuyor. İyileşme kanıtı. Son maddeyse daha önceden koronavirüsü atlamış kişileri ilgilendiriyor. Covid-19 hastalığını geçirmiş kişilerin Almanya’ya seyahat edebilmeleri için en az 28 gün, en fazla 6 ay önce yapılmış pozitif PCR test raporlarını sunmaları yeterli oluyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)

ABD’de işler biraz daha farklı.

Aşılı olanlar: Aşı yaptırmış olan kişilerin ülkeye varışlarından itibaren 3 ila 5 gün arasında zaman diliminde test yaptırmaları ve belirti gösterip-göstermediklerini takip etmeleri isteniyor. Belirti göstermeleri halindeyse tekrar test yaptırarak karantinaya girmeleri kaçınılmaz bir senaryo olarak karşılarına çıkıyor.

Aşı yaptırmış olan kişilerin ülkeye varışlarından itibaren 3 ila 5 gün arasında zaman diliminde test yaptırmaları ve belirti gösterip-göstermediklerini takip etmeleri isteniyor. Belirti göstermeleri halindeyse tekrar test yaptırarak karantinaya girmeleri kaçınılmaz bir senaryo olarak karşılarına çıkıyor. Aşısızlar: Aşı olmayanlar ülkeye vardıktan sonra tekrar test yaptırarak 7 gün karantinada kalıyor. Tekrar test yaptırmak istemeyenlerin izolasyon süresi de 10 gün olarak öneriliyor.

Aşı olmayanlar ülkeye vardıktan sonra tekrar test yaptırarak 7 gün karantinada kalıyor. Tekrar test yaptırmak istemeyenlerin izolasyon süresi de 10 gün olarak öneriliyor. İki yaş ve üzeri: Yolcuların kalkış saatinden en fazla 3 gün önce numunesi alınmış negatif PCR veya antijen testi sonucuna sahip olmaları gerekiyor.

Yolcuların kalkış saatinden en fazla 3 gün önce numunesi alınmış negatif PCR veya antijen testi sonucuna sahip olmaları gerekiyor. Koronavirüsü geçirmişler: Hastalığı daha öncede atlatan kişilerinse, son 90 gün içerisinde alınmış PCR veya antijen testi sonucuna ek olarak seyahate uygun olduklarını belirten imzalı bir belgeye sahip olmaları gerekiyor. Kişi eğer 90 günü aştıysa tekrar negatif sonuçlu bir belge almak durumunda kalıyor.

Ülke kurallarınca, kişilerin tam olarak aşılanmış sayılabilmeleri için Pfizer/BioNTech veya Moderna aşılarından 2 doz ya da Johnson & Johnson aşısından 1 doz yaptırmaları gerekiyor. Sinovac ve AstraZeneca aşısını yaptıranlar ülkede tam aşılı sayılmıyor.

İNGİLTERE

Mayıs ayından bu yana Türkiye'yi "yüksek riskli ülke" kategorisinde tutan İngiltere, yeni bir karar aldı ve Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı.

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Yeni karara göre İngiltere'de aşılananlar veya İngiltere'nin aşı programlarını uyguladığı ülkelerde aşılananlar İngiltere'de karantinadan muaf sayılacak.

Ancak Türkiye'de aşılananlar, aşıları her ne olursa olsun 10 günlük ev karantinasına girmek zorunda. (Otel maliyeti artık yok)

Aynı zamanda ülkeye girişlerde seyahatten 72 saat öncesinde yapılmış bir PCR testi gerekiyor.

FRANSA

Türkiye: Fransa, 29 Ağustos’tan bu yana Türkiye'den gelenleri kırmızı listede tutuyor. Bu kapsamda, yolculara ülkeye girişlerinden itibaren 10 gün karantina uygulanıyor. Ülkede izolasyon kaynaklı barınma ücreti yine konaklanacak otelin imkanlarına göre değişiyor. Fiyatlar 10 günlük bedel için 6 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor.

Fransa, 29 Ağustos’tan bu yana Türkiye'den gelenleri kırmızı listede tutuyor. Bu kapsamda, yolculara ülkeye girişlerinden itibaren 10 gün karantina uygulanıyor. Ülkede izolasyon kaynaklı barınma ücreti yine konaklanacak otelin imkanlarına göre değişiyor. Fiyatlar 10 günlük bedel için 6 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor. Test süresi: Fransa, ülkeye girişten önceki son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testini ya da son 24 saat içinde alınmış negatif antijen testini kabul ediyor.

Fransa, ülkeye girişten önceki son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testini ya da son 24 saat içinde alınmış negatif antijen testini kabul ediyor. Kabul edilen aşılar: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları tamamlamış kişilerin ülkeye seyahatine izin veriliyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları tamamlamış kişilerin ülkeye seyahatine izin veriliyor. Koronavirüsü geçirmişler: Ayrıca ülkeye giriş için, ilk PCR test sonucunun 28'inci gününden itibaren son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair belgeyi göstermek de yeterli.

Ayrıca ülkeye giriş için, göstermek de yeterli. Aşısızlar: Aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belgeleri olmayan kişilerden en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya en az 48 saat içerisinde yapılmış negatif antijen test sonucu isteniyor.

Aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belgeleri olmayan kişilerden en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya en az 48 saat içerisinde yapılmış negatif antijen test sonucu isteniyor. 12 yaş altı: Uygulamalardan muaf tutuluyor.

HOLLANDA

Ülkeye girişten 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR veya uçağa binmeden önceki 24 saat içinde yaptırılmış negatif hızlı test kabul ediliyor. 2-8 hafta arasında alınmış olan pozitif PCR da yeterli oluyor. Fransa gibi Hollanda da 12 yaş altındaki çocukları koronavirüs uygulamalarından muaf tutuyor.

RUSYA

Yukarıdaki beş ülkeye kıyasla Rusya’da işler biraz daha kolay.

Ülkeye varıştan sonra herhangi bir karantina uygulanmıyor. Aşı olmayan kişilerin varıştan en fazla 72 saat önce numunesi alınmış negatif sonuçlu PCR testi içeren sağlık sertifikasına sahip olması ve bunu ülkedeki havaalanı görevlilerine sunmaları yeterli kabul ediliyor.

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İTALYA

Türkiye: Türk vatandaşları özel durumlar haricinde İtalya'ya kabul edilmiyor. İş seyahatinde olan yolcular, acil sağlık nedenleri, görevde seyahat eden sağlık personeli, acil durum nedenleri olan kişiler de ülkeye belirli şartlarda girebiliyor.

Türk vatandaşları özel durumlar haricinde İtalya'ya kabul edilmiyor. İş seyahatinde olan yolcular, acil sağlık nedenleri, görevde seyahat eden sağlık personeli, acil durum nedenleri olan kişiler de ülkeye belirli şartlarda girebiliyor. Aşısızlar: Aşı kartını göstermek gerekmiyor ancak ülkeye girmek için 'risksiz' olduğunuzu negatif PCR testiyle kanıtlamanız gerekiyor. Ülkeye giren kişiler, 5 ya da 10 gün karantinaya alınıyor.

Aşı kartını göstermek gerekmiyor ancak gerekiyor. Ülkeye giren kişiler, alınıyor. Karantina: Otel fiyatlarıysa karantina süresinin durumuna göre değişiyor. Örneğin 10 günlük karantina için İtalya’daki en uygun otel fiyatı yaklaşık 6 bin liradan başlarken bu rakam 52 bin lirayı da bulabiliyor.

UKRAYNA

Ülkeye girişte 12 yaş altı yolcular haricindeki kişilerden en fazla 72 saat öncesinde yapılmış Covid-19 testi negatif testi, antijen testi veya aşı sertifikası isteniyor. Aşı sertifikası ile ülkeye girmek isteyen yolcular ise Sinovac, Moderna, Pfizer/BioNTech gibi aşılardan birini yaptırmış olmaları gerekiyor.

İSPANYA

Son 48 saat içinde alınmış PCR veya antijen test sonucunu, tam anlamıyla aşılı olduğunu veya daha öncesinde koronavirüs atlattığını kanıtlayan belge gösterenler ülkeye giriş yapabiliyor.

BULGARİSTAN

Bulgaristan’ın Türk vatandaşlarına seyahat kısıtlaması bulunmuyor ama bazı kısıtlamalar mevcut. Ülkeye varışta yolcular semptom göstermiyorsa karantina şartı bulunmuyor. Sadece yolcuların kalkıştan en fazla 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testine sahip olması gerekiyor.

GÜRCİSTAN

Gürcistan’a seyahat edecek Türk vatandaşlarına herhangi bir karantina uygulanmıyor. Covid-19 aşılarını tamamlamış ve belgesini ibraz eden tüm yolcular PCR testi yaptırmadan ülkeye giriş yapabiliyor. 10 yaş ve üzeri aşıları tamamlanmamış yolcuların da 72 saat içerisinde yaptırılmış PCR testi sunmaları gerekiyor.

KARADAĞ

Karadağ’a seyahat eden Türk vatandaşlarına karantina uygulanmıyor. Aşılarını tamamlamış ve üzerinden 14 gün geçmiş yolculardan negatif PCR testi istenmiyor. Eğer yolcuların aşıları tam değilse son 72 saate içinde alınmış negatif PCR test sonucu veya son 48 saat içinde alınmış hızlı antijen negatif test sonucu sunması şart koşuluyor.

Eylül 2021 itibariyle dünya genelinde seyahat edilebilen diğer ülkeler şunlar:

Benin, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mali, Mısır, Mozambik, Kamerun, Kenya, Moritanya, Nijer, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Uganda, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Filipinler, Güney Kore, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Maldivler, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Singapur, Tacikistan, Tayland, Umman, Ürdün, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İsviçre, Kosova, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Brezilya, Kolombiya, Panama, Venezuela, Meksika.

Listedeki ülkeler bu doğrultuda belirlenmiş, bilgiler ise Türk Hava Yolları (THY) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) internet sitelerinden derlenmiştir.