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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Pamukkale’de ceviz büyüklüğündeki doluda onlarca araç zarar gördü

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Pamukkale’de ceviz büyüklüğündeki doluda onlarca araç zarar gördü
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, 100’ün üzerinde araçta hasara yol açtı.

Pamukkale’de ceviz büyüklüğündeki doluda onlarca araç zarar gördü
Denizli'de bu sabah etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte kentin bazı noktalarında şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Pamukkale ilçesindeki Aşağışamlı ve Üzerlik mahallelerinde, yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşadı. Bölgede ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle 100’ün üzerinde araç zarar gördü. Araçların camlarında ve kaportalarında maddi hasar oluştu. Dolu yağışı nedeniyle özellikle pamuk ekili tarım arazilerinin de olumsuz etkilendiği belirtildi.

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