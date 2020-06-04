Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Toplamda 253 personel istihdam etmeye hazırlanan Pamukkale Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı için 31 Mayıs tarihine kadar başvuruları kabul etmişti. Peki, Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 KPSS (B) (KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.



Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Sonuçların 14 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.