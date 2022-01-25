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Pamukkale karla kaplandı

#Pamukkale#Denizli#Kar Yağışı

DENİZLİ’de gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran kar yağışı başta yüksek kesimler olmak üzere şehir merkezini de beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Pamukkale travertenleri de karla kaplandı. Öte yandan kara yollarında da kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

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Denizli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Delikliçınar Meydanı’ndaki cam horoz heykeli de karla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehir merkezinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve diğer belediye ekipleri yolların kapanmaması için gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı Denizli’yi Antalya, Afyonkarahisar, Uşak ve Muğla’ya bağlayan kara yolunda etkili oldu. Önlem alan polis ekipleri kara yollarında zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermiyor. Denizli’yi, Muğla’ya bağlayan kara yolu Kale ilçesinden sonra, trafik kazaları ve yolda kalan araçlar nedeniyle trafik akışına tamamen kapatıldı. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin sağlıklı yol temizleme çalışması yapabilmesi için zorunlu olmadıkça vatandaşlardan özel araçlarla trafiğe çıkılmaması istendi.

Pamukkale’de de kar yağışı etkisini gösterdi. Beyaz travertenler karla kaplandı. Karlı havada ziyarete gelenler eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

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#Pamukkale#Denizli#Kar Yağışı

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