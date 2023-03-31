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'Palu ailesi' davasında yeni gelişme: 3 kişi tahliye edildi

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#Palu Ailesi#İsa Palu#Ayşe Palu
Palu ailesi davasında yeni gelişme: 3 kişi tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 12:51

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 15 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davada verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın bozulması ile Tuncel Ustael dışındaki tüm sanıklar tahliye edildi.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Palu ailesi üyeleri ve damat Tuncer Ustael'in yargıladığı davada sanıklar hakkında karar verilmişti. Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezası, Sanık Emine Ustael'i "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, Havva, İsa ve Ayşe Palu'yu, "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesine karar vermişti. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu'ya suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

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Palu ailesi davasında yeni gelişme: 3 kişi tahliye edildi

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 YARGITAY KARARI BOZDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine yeniden görülen davada, 'Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirilen Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Meryem Tahnal'ın hürriyetinden yoksun bırakılması ve kasten öldürülmesine yardım ettiklerine kanaat getirdiği Hava Palu, Ayşe Palu ve İsa Palu'ya 14 yıl 2'şer ay, Emine Ustael'e ise 12,5 yıl hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Palu ailesi davasında yeni gelişme: 3 kişi tahliye edildi

TEK TUTUKLU DAMAT KALDI

Tutuksuz yargılanan Fatih Palu'nun ardından yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan Havva Palu yaşı ve pandemi şartları göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Tahliyeler üzerine sanıkların itiraz ettiği dava yeniden görüldü. Yargıtay tarafından verilen son kararda, tutuklu bulunan Emine Ustael, İsa Palu ve Ayşe Palu tahliye edildi. Sanıklardan Tuncer Ustael'in ise tutukluluk hali devam ediyor.

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Palu ailesi davasında yeni gelişme: 3 kişi tahliye edildi

Sanıkların yargılandığı Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın kızının öldürülmesi ile ilgili olarak Sakarya Adliyesinde açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Palu ailesi davasında yeni gelişme: 3 kişi tahliye edildi

 

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#Palu Ailesi#İsa Palu#Ayşe Palu

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