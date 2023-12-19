Palandöken yılbaşına hazır

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Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte, doğal karla kaplı olan Avrupa’nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken’de, tatilciler ışıklandırma sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Palandöken’deki otellerde değişik yılbaşı programları organize edileceğini belirten bir otelin genel müdürü Ömer Akça, “Palandöken’e yağan karla beraber tatilcilerin daha iyi bir kayak yapabilmesi için üzerine suni kar yağdırıyoruz. 29 Kasım’da Palandöken’de kayak sezonunu başlattık. Pistlerinde 1 metreye yakın karın bulunduğu Palandöken’de, 15 gündür kayağa yoğun bir ilgi var. Şu anda yüzde 65’lerde olan doluluk oranı yeni yılda yüzde 100’ü bulacaktır” dedi.