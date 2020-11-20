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Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Palandöken Dağı beyaza büründü

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Palandöken Dağı beyaza büründü
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KIŞ sporları ve turizminin önemli merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sabah saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Palandöken Dağı beyaza büründü
Geçen günlerde yağan karla birlikte 3176 metre yükseklikteki zirvesi beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Dağı'nda, bu sabah yine kar etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan, zaman zaman tipi halinde devam eden kar yağışıyla Palandöken Dağı beyaza büründü. Kar yağışı, bölgede aralık ayında kayak sezonunu açmayı planlayan otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü. 

SAKALTUTAN'DA ULAŞIM AKSADI

Bu arada Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı etkiliyor. Sabah saatlerinde Erzincan-Sivas karayolundaki 2 bin rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok sürücü, kayganlaşan yolda ilerlemeyince araçlarını yol kenarına park edip saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yolda kalan bazı araçlar ise trafik akışını engellememesi için karayolları ekipleri tarafından çekildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle birçok trafik kazası meydana geldi. AFAD ve 112 ekiplerinin müdahale ettiği kazada 3 kişi yaralandı. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede çok sayıda araç sürücüsü dinlenme tesislerinde ve yol kenarında yağış duruncaya kadar mola vermek zorunda kaldı.

 

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