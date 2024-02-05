×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

'Palalı Sabri' cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Palalı Sabri #Sabri Çelebi#Cinayet
Palalı Sabri cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 13:05

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içinde yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Çelebi'ye silahla ateş açan Çetin G.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay, Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi'nde 3 Şubat Cumartesi saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Çelebi eski ortağının iş yerine giderek oradakilerle tartışıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çelebi ve beraberindekiler araca bindi. O sırada arkadan gelenler ile yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada karşı tarafın çalışanlarından Çetin G. silahını çıkararak art arda ateş etti. Sabri Çelebi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti. 

KAMERA VE SAHA ÇALIŞMASIYLA TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmasıyla cinayet şüphelisini ve olaya karışan kişileri tespit etti. Polis ekipleri 13 farklı adrese yaptığı operasyonda cinayet zanlısı Çetin G. ile 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerde 2 pompalı tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi.

Haberin Devamı

Şüpheliler, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Palalı Sabri #Sabri Çelebi#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!