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Pakistan’ın üçüncü MİLGEM’i suya indi

#MİLGEM#Pakistan#Hulusi Akar
Pakistan’ın üçüncü MİLGEM’i suya indi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk tersanelerinin Pakistan için inşa ettiği MİLGEM (Milli Gemi) korvetlerinden üçüncüsünün suya indirme törenine video mesajla katılarak, “Pakistan ve Pakistan halkı, milletimiz ve bizim nezdimizde ayrı bir yere sahiptir” dedi.

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Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, MİLGEM korvetlerinden 4 adet inşa etmek için Türk tersaneleriyle anlaşmıştı. Yapılan anlaşmaya göre gemilerden ikisi Pakistan’da, ikisi Türkiye’de inşa edilecekti. MİLGEM gemilerinden üçüncüsü olan Badr dün Pakistan’ın Karaçi kentinde yapılan törenle suya indirildi.

TARİHİ BAĞLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törene video mesajla katılarak özetle şunları söyledi: “Savunma sanayii alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan MİLGEM projesini daha büyük işbirliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum. Pakistan, dünyanın önde gelen coğrafyaları arasında yer alan Güney Asya’nın en stratejik konuma sahip ülkesidir. Tarih boyunca bu coğrafya kadim kültürü ve zenginliğiyle dünyanın gözbebeği olmuştur. Pakistan ve Pakistan halkı, milletimiz ve bizim nezdimizde ayrı bir yere sahiptir.

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Geçen yıl İstanbul’da Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile birlikte Babür Gemisi’nin suya indirme törenine iştirak etmiştik. Bugün de Badr Gemisi’nin Karaçi’de yapılan suya indirme töreninin sevincini yaşıyoruz. Eylülde de Khaıbar Gemisi suya indirilecek. Ülkemiz tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan bu gemilerin üretim süreçleri planlandığı şekilde yürüyor. Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa pek çok savunma sanayi projesi var.”  

AKAR DA KATILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le birlikte Karaçi Tersanesi’nde düzenlenen Badr’ın denize indirilme törenine katıldı. Akar törende, “Karadan karaya ve karadan havaya füzeler, denizaltılara karşı silahlar, gelişmiş komuta kontrol sistemi de dahil olmak üzere son teknoloji ürünü silahlar ve modern sensörlerle donatılmış olan bu gemiler Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin yeteneklerine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

 

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#MİLGEM#Pakistan#Hulusi Akar

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