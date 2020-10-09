Paket paket araba

İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur, fırtına ve doluya karşı araçlarını korumak isteyen vatandaşlar ilginç yöntemlere başvurdu. Kapalı alan bulamayanlar arabalarının üzerini karton, battaniye ve poşetlerle kapattı. Taksim’de rüzgâr ve yağmur nedeniyle turistler zor anlar yaşadı, şemsiyeler havada uçuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış ve dolu uyarılarının ardından İstanbul’da önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Belediyeler uyarı sonrası şehrin birçok noktasında hazırlıklar yaptı. Vatandaşlar ise araçlarını doludan korumak için kapalı alanları tercih etti. Bir çok kişi aracını AVM parklarına bıraktı. İmkânı olmayan araç sahipleri ise viyadükler ve köprülerin altını tercih etti. Araçlarını sokağa park etmek zorunda kalanlar ise battaniye, karton ve brandalı önlem aldı.

DAHA ÖNCEKİ DOLUDA ARAÇLARI ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri yaptıkları dolu uyarısında özellikle Çamlıca Tepesi civarındaki yerleşim yerlerine dikkat çekmişti. Uzmanların bu uyarısının ardından, önceki hafta dolu yağışının etkili olduğu Ümraniye’de vatandaşlar araçlarına zarar gelmemesi için ekstra önlemler aldı. Bazı vatandaşların araçlarını halı ve yorganlarla kapladığı görüldü. Aracını halıyla kaplayan Ahmet Alp “Daha önceden aracım doluda zarar görmüştü. Aracın değeri çok düştü. Artık uyarıları takip ediyorum” dedi.

Tüm hazırlıklara karşın dolu yağışı olmazken, İstanbul’da gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağmur akşam saatlerinde de etkili oldu. Kartal’da 5 katlı bir binanın 1.5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü.

ÇADIR VAR HALI VAR

Araçlarını korumak için böyle bir yönteme başvurduklarını söyleyen otomobil sahibi Gariphan Güneri, “Dolu yağacağı yönünde duyum aldık. Biz de böyle bir önlem aldık. 2 yıl önce burada araçlar dolu yüzünden çok zarar gördü. O yüzden böyle bir yönteme başvurduk. Yeterli gelir. Daha da halılarımız var bodrumda. Getirip kapatacağız. Bir çadır getirdi arkadaş, halı da var. Almaya da devam edeceğiz” dedi.









ŞEMSİYELER HAVADA UÇUŞTU

İstanbul’da yağmur ve fırtına öğle saatlerinden sonra kendini hissettirdi. Taksim’e gezmeye gelen turistler yağmur karşısında çaresiz kaldı. İstiklal Caddesi’nde rüzgâr nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri havada uçuştu. Yürümekte zorlanan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için işyerlerine sığındı.