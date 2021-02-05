PAK kapılarını ilk Hürriyet’e açtı... Olası bir afette en büyük ekip

Deprem kuşağındaki Türkiye’de afet ve acil durumlarda görev almak isteyen gönüllü 1061 polis zorlu bir eğitimden geçirildi. Bu polislerin görev almasıyla Ankara, İzmir ve İstanbul’da Polis Arama Kurtarma (PAK) Birimi kuruldu. AFAD ile koordineli yürütülen çalışmalarda 1270 polis de eğitim almak için sırada bekliyor. PAK, olası İstanbul depreminde en büyük arama kurtarma ekibi olacak. PAK birimleri Antalya, Diyarbakır, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Elazığ, Erzurum ve Van’da da sabit olarak hizmet verecek.

AFETTE 7 GÜN 24 SAAT GÖREV

PAK’tan sorumlu Daire Başkan Yardımcısı Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren, Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“PAK, gönüllülük esasına dayalı, genç dinamik, psikolojik ve fiziki yeterliliği olan personelden oluşturuldu. AFAD ile koordineli şekilde 6-8 haftalık arama kurtarma eğitiminden geçtiler. Afet durumlarında 7/24 görev alacaklar, günlerce enkazlarda çalışma yapacaklar. PAK ile birlikte kurumlar arası iletişim, koordinasyon ve uyumu en üst seviyeye çıkartmayı amaçlıyoruz.

2 BİN 331 KİŞİLİK PAK ORDUSU

PAK’ta görevlendirilmek üzere ekipler oluşturduk. Toplamda 2 bin 331 personele AFAD başkanlığımız ile koordineli şekilde arama/kurtarma eğitimi verilmesini planladık. Şu ana kadar 1061 personel eğitimini başarıyla tamamlayarak göreve başladı. Haziran ayına kadar tüm personelin eğitimi tamamlanmış olacak. PAK tarafından kullanılacak araç, ekipman, teçhizat ve teknik donanımlar da temin edildi.

PAK’LA KOORDİNELİ ÇALIŞACAKLAR

EGM bünyesinde bulunan ilgili daire başkanlıkları olası bir doğal afet durumunda, PAK ile koordineli şekilde görev alacak. Havacılık Dairesi, İHA’larıyla havadan görüntü desteği sağlayacak. Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Sualtı Görüntüleme Robotu ve Dizaynlı Sualtı Ekip aracı ile en zor şartlarda, görüşü olmayan sularda zemin görüntüsü aktarması, operasyonel botlarla geniş alanların daha kısa sürede aranması ve uzaktan kumandalı can simidi ile yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın kurtarılması sağlanacak.

Kriminal Daire Başkanlığı ise hayatını kaybeden şahısların kimliklerini tespit edecek. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı tarafından, PAK personelinin ve afetzedelerin acil gıda ihtiyaçları dört mobil aşeviyle karşılanacak.”

‘AĞLIYORDUK’

Arama-kurtarma, enkazdan canlı çıkarma, psikolojik dayanıklılık gibi 8 haftalık zorlu bir eğitimi başarıyla tamamlayarak PAK’ta görev almaya başlayanlar duygularını Hürriyet’le paylaştı:

Yeşim Özdemir: Çok zorlu bir eğitimden geçtik. İnsanlara umut olmak, hayatlarına dokunmak, can kurtarmak, acılarına, sevinçlerine ortak olmak için bu görevi yapmaya karar verdim.

Ayşe Yurtşen: İnsanımıza yardımcı olmak, onlara yardım eli olmak istedim. Daha önce yaşanan depremlerde enkazlarda ekiplerin yaptığı çalışmaları, bir canı kurtarmak için gece-gündüz demeden çabalarını duygulanarak izliyordum. Yaşanan mutlulukla sevinip, acılarına ortak olup ağlıyordum. Şimdi ben de zor durumdaki insanlara yardıma koşacağım.

Yusuf Eren Dinçer: Üniversitede acil yardım ve afet yönetimi bölümünden mezun oldum. Bu işin okulunu okudum, şimdi de eğitimini aldım. Gönüllülük olmadan yapılacak bir iş değil. Bu işte gönüllü olmak gerekir. Çünkü çok zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Gönüllülük yoksa profesyonel anlamda da tam yerini bulamaz.