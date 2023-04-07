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Pahalılık etiketlerinin tasarımcısına gözaltı

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#Mahir Akkoyun#Gözaltı#İzmir
Pahalılık etiketlerinin tasarımcısına gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 16:21

İzmir'de görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, tasarladığı, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görselleri ile pahalılık vurgusu yapılan yazıların yer aldığı etiketler nedeniyle gözaltına alındı. Akkoyun, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Seçim kanununa muhalefet' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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Görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu etiketler tasarladı. Akkoyun, üzerinde 'Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklında bulunsun', 'Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklında bulunsun' yazılarının yer aldığı etiketler sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın ardından etiketler, bazı kişiler tarafından marketlerde satışa sunulan ürünlerin üzerine yapıştırıldı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bugün saat 08.00 sıralarında Mahir Akkoyun'u evinde gözaltına alındı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Akkoyun, ifade işlemlerinin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Seçim kanununa muhalefet' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Mahir Akkoyun'un, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Mahir Akkoyun#Gözaltı#İzmir

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