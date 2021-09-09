Paçacı sözlerine açıklık getirdi: Verilen vaatler ittifakı bağlar

Paçacı, Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Söylemlerimi farklı yorumlayanlar oldu. Her siyasi partinin kendi programı doğrultusunda faaliyette bulunması, açıklamalar yapması son derece doğaldır. Bir başka partinin de bunlara müdahale etme hakkı yoktur. Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler eleştirilemez. Ancak ittifaka dayalı bir pozisyonda bir yetkili açıklama yapıyorsa ve bir vaatte bulunuyorsa bu vaat diğer paydaşları da bağlar.

İTTİFAK HUKUKU

Bu açıdan ittifakın aday adayı pozisyonunda yapılan açıklamalardan önce paydaşların da ortak dil kullanması, görüş alışverişinde bulunulmasının ittifak hukuku açısından faydalı olacağını ifade ettim. Genel bir durum tespitidir. İttifak hukukunun daha sağlıklı işlemesi açısından bir durum tespiti yaptım. Buradan Millet İttifakı’nın çatladığı yolundaki yorumlar kasıtlıdır. Millet İttifakı temel ilkeler öncülüğünde sağlıklı bir şekilde ve emin adımlarla, seçimler yoluyla iktidar hedefine yürüyor.”

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