Paçacı sözlerine açıklık getirdi: Verilen vaatler ittifakı bağlar
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, “Son dönemde tekil konuşuyor” dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?” eleştirisine açıklık getirdi.
Paçacı, Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Söylemlerimi farklı yorumlayanlar oldu. Her siyasi partinin kendi programı doğrultusunda faaliyette bulunması, açıklamalar yapması son derece doğaldır. Bir başka partinin de bunlara müdahale etme hakkı yoktur. Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler eleştirilemez. Ancak ittifaka dayalı bir pozisyonda bir yetkili açıklama yapıyorsa ve bir vaatte bulunuyorsa bu vaat diğer paydaşları da bağlar.
İTTİFAK HUKUKU
Bu açıdan ittifakın aday adayı pozisyonunda yapılan açıklamalardan önce paydaşların da ortak dil kullanması, görüş alışverişinde bulunulmasının ittifak hukuku açısından faydalı olacağını ifade ettim. Genel bir durum tespitidir. İttifak hukukunun daha sağlıklı işlemesi açısından bir durum tespiti yaptım. Buradan Millet İttifakı’nın çatladığı yolundaki yorumlar kasıtlıdır. Millet İttifakı temel ilkeler öncülüğünde sağlıklı bir şekilde ve emin adımlarla, seçimler yoluyla iktidar hedefine yürüyor.”